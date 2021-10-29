體壇快訊：拉度簡露家鄉闖8強

中國女足亞洲盃遇印度

2022年女足亞洲盃決賽周昨分組抽籤，12隊分3組，主帥位置仍懸空的中國女足，與東道主印度隊、中華台北隊及伊朗隊同在A組，賽事明年1月20日至2月6日舉行，各組首兩名及兩支最佳第3名晉級8強。內地傳媒近日報道，香港女教練「牛丸」陳婉婷有機會爆冷獲聘，而中國足協或在短期內落實主帥人選。

南美足協拒戰兩年一度世盃

南美足協昨發聲明，表示與10個成員國商討後，確認若世界盃改為兩年一度，他們均不會參賽，並批評改制無視百年足球傳統。歐洲足協早前亦表明，若未有明確藍圖，不會支持改制，國際足協據報下月會就改制開會，希望就四年改為兩年一度達共識。

靴里拉巴黎紅燈區遇劫

法國傳媒昨引述警方消息，表示巴黎聖日耳門（PSG）中場安達靴里拉，日前駕車駛至紅燈區停燈時，被一名自稱妓女的疑犯攔車，搶去銀包及電話，損失約200歐元（約1800港元）。PSG明晨於法甲迎戰里爾，賽前公布馬高華拉堤臀部受傷唞4周，阿舒拉夫則被加監需停賽。