科頓失極刑 曼城五連霸夢碎

韋斯咸雙殺曼市雙雄過關

曼城昨仗有部分輪換，仍有奇雲迪布尼、馬列斯及史達寧等球星掛帥，全場多達25次射門只得7次中龍，加上韋斯咸門將艾路拿表現神勇，90分鐘互無紀錄需互射12碼分勝負，曼城首個操刀的菲爾科頓射失，韋斯咸5輪全中下，以3：5出局。領隊哥迪奧拿賽後大方恭賀「鎚仔幫」，對於未能蟬聯英聯盃，他僅說：「我們結束一段難以置信的旅程，盃賽被淘汰時有發生，我們明年會捲土重來。」韋斯咸繼第3圈淘汰曼聯後，今屆「雙殺」曼市雙雄，聯同昨獲勝的利物浦、熱刺及李斯特城等，晉身英聯盃8強。

澳職球員破天荒出櫃

至於近期水深火熱的曼聯，因傷缺陣3仗的中堅華拉尼已復操，有望趕及下周日英超作客熱刺復出。另外，效力澳職球會阿德萊德聯的約舒亞卡華路，昨透過球會社交網短片公開自己是同性戀者，是全球頂級聯賽首名現役球員「出櫃」。這名可任左閘或中場的21歲澳洲籍球員，獲華拉尼、迪基亞、基沙文、碧基及伊巴謙莫域等球星轉發帖文及留言鼓勵。