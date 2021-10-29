高文負升班馬後被炒 B隊教練沙治暫掌帥 沙維勢回巢巴塞救亡

巴塞隆拿隊長布斯基斯於30分鐘，在中場被迫甩控球，終被華歷簡奴35歲前鋒法卡奧一箭定江山，相隔19年首次不敵這支馬德里市球隊，亦使朗奴高文「冇得留低」。據報這名荷籍教練在由馬德里飛返巴塞隆拿途中，已得悉被大發雷霆的巴塞會長拿樸達解僱。原本明夏才約滿的他，料獲賠約1200萬歐元（約1.1億港元）。總計他在巴塞執教67場錄得40勝11和16負，亦經歷球星美斯今夏因球會財政問題離隊。巴塞季初戰績不濟，球會早有意易帥，但礙於解約金負擔而未成事；據報他在西班牙時間周四返回訓練基地向職球員道別。

高文料獲賠1.1億

巴塞及後落實以B隊教頭沙治暫時領軍，49歲的他是巴塞青訓產品，球員時代司職左閘，1993至2002年效力巴塞，主要冠軍榮譽是3次西甲、兩次西班牙盃及1次歐洲盃賽冠軍盃。他於2005年在馬德里體育會收山，曾代表西班牙隊出賽56次入1球，是1994和1998年世界盃，以及1996和2000年歐洲國家盃主力，於2009年展開執教生涯，領軍的著名球隊有馬略卡，又在2017至19年任中甲球隊浙江綠城主教練，今年成為巴塞B隊主帥，將在周六西甲首次領軍主場對艾拉維斯。

或斥910萬助沙維解約回巢

然而，沙治極有可能只是過渡人物，事關巴塞已明言一旦找到合適的長期教練，沙治便會退回巴塞B隊，而現是卡塔爾球會艾薩德教練的沙維是頭號目標。沙維上月已公開表示對所有機會持開放態度，有消息指他早前已口頭承諾回巢，待下月國際賽期便會飛抵西班牙，而一旦他與艾薩德解除合約，巴塞又願賠償100萬歐元（約910萬港元），這名41歲名宿便會回歸。沙維於1998至2015年效力巴塞，上陣767次入85球，於2015年轉會艾薩德，2019退役後成該隊主帥，執教至今贏得7個錦標。

除沙維外，據報有機會成為巴塞新帥的，尚有比利時隊主帥馬天尼斯、意籍名帥干地和阿積士教頭坦夏格等。