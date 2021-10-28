基柏屢撲極刑取「聖」 領車路士英聯盃晉8強 傳獲祖雲垂青

車路士上周六作客諾域治雖缺傷兵盧卡古、迪姆華拿及尼高路簡迪，仍以今季英超最大勝仗7：0大捷，昨迎戰修咸頓自被看高一線，卻在賽前證實艾斯派古達有肩傷、安達斯基斯坦臣做牙齒手術，以及羅夫度斯卓克臀部不適缺陣，取而代之的是不受領隊杜曹重用的巴克里、沙奧尼古斯和守將馬蘭沙亞。44分鐘，薛耶治開角予車路士隊友夏維斯頂入，修咸頓的查阿當斯在47分鐘門前「執死雞」扳平完場，隨即進入互射12碼決勝負，阿列沙巴拿加擋出禾確特的施射，其後車路士雖有美臣蒙特「宴客」，但對方的史摩邦尼亦射高，「藍戰士」的列斯占士射入最後一球，以4：3勝出，各項賽事五連勝。

阿仙奴輕取列斯聯 近8仗不敗

今次是基柏繼在歐洲超級盃對維拉利爾，以及聯賽盃32強對阿士東維拉後，今季第3次在互射極刑撲出對手射門，助球隊勝出。他雖不獲杜曹歡心，但連同英超以3：0熱刺在內，今季上陣4次，車路士未嘗落敗，據報已獲祖雲達斯賞識，同時也傳出車路士正垂青巴甲球會巴希亞的17歲龍門加比爾迪蘇沙。基柏於2018年由畢爾包「上車」，在連串不穩表現後，先後被前帥沙利及林柏特及現任教頭杜曹打入冷宮，而艾度亞文迪去年9月由雷恩來投後，基柏正式淪為後備。杜曹賽後反駁不重視聯賽盃的說法：「我們為勝利奮戰，值得晉級。每個賽事都是重要的，不會有輕重之分。」

同日阿仙奴憑哥林張伯斯及尼基迪亞下半場建功，主場以2：0淘汰列斯聯，「兵工廠」各項賽事近8仗錄得6勝2和佳績；而英甲客軍新特蘭與英冠的昆士柏流浪打和0：0後，以互射12碼勝出3：1。

前英軍中場戴亞肺衰竭入院

另外，英甲球會葉士域治證實，曾代表英格蘭出賽33次的中場戴亞，因肺部功能衰竭需入院檢查。42歲的他職業賽生涯上陣419次入51球，先後效力葉士域治、紐卡素、韋斯咸、昆士柏流浪及米杜士堡，目前執教葉士域治U23。

（英聯盃消息）