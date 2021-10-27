卡尼數據大倒退惹質疑 留效疑變懶 英聯盃自我救贖

轉投曼城不成，卡尼留隊再無掌聲，反而背起一身罵名。上輪聯賽同城打吡不敵韋斯咸一役，卡尼因防守失誤導致失守，成為眾矢之的。曾執教利物浦、紐卡素及修咸頓的名宿桑拿士，賽後就指摘卡尼「看看他在失球前的表現，根本無心去爭奪皮球，而是一副散漫樣子，彷彿抱怨為什麼要回防」；韋斯咸名宿麥艾雲尼更毫不客氣「贈興」，「他的心根本不在熱刺。假設卡尼今季入球只有10球，而熱刺未能打入前6名，卡尼肯定要負上最大責任」。

離隊不成 名宿指摘變得散漫

先不論卡尼心態如何，最少在可見的進攻數據上，哈利卡尼退步相當明顯。以頭8場英超賽事作比較，卡尼去季已取得7個入球、8次助攻，但今季暴跌至只得1入球1助攻。他今季的射門轉化入球率（去季18.4%，今季5.6%）、創造機會次數（去季18次，今季7次）、觸球次數（去季352次，今季282次）及空中對抗成功率（去季47.8%，今季34.1%），全部比上季遜色。不過，曾效力熱刺的活基治，認為問題不止是卡尼：「熱刺整隊奔跑距離是英超最少的，有沒有隊友為孤立無援的卡尼製造機會？當卡尼墮後要球時，他又可以傳給誰？」雖然卡尼至今仍未在英超開齋，而且熱刺對般尼近4次對碰取得3勝1和，惟主隊般尼射手積洛迪古斯在上一圈聯賽盃對羅奇代爾曾取得「大四喜」，對不穩的熱剌防線而言將是一大隱患。

紅軍挾強勢征英冠隊

沙拿提500萬周薪續約

至於挾「雙紅會」大勝死敵曼聯餘威的利物浦，明晨作客英冠下游分子普雷斯頓。紅軍狀態最為勇銳的埃及隊鋒將穆罕默德沙拿，就續約談判討價還價。據英媒指出，沙拿團隊已向利物浦提出加薪至周薪50萬鎊（約535萬港元）方動筆，萬一談判破裂，西甲豪門皇家馬德里將趁火打劫。此外，早前「雙紅會」中遭保羅普巴剷傷的紅軍中場拿比基達，傷勢則無大礙。