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2021年10月27日星期三
曼聯斟干地障礙重重 領軍風格難配合 蘇斯克查料續作客熱刺
曹星如世界賽首圈止步 留歐集訓
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巴塞落實辦馬拉當拿紀念賽 12月約戰小保加
體壇快訊：張吳配法國賽首圈僅負
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英超兵通報被兜售假疫苗證明
夏蘭特勢因傷提早歇冬
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【明報專訊】（請看附圖）
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