體壇快訊：張吳配法國賽首圈僅負

南華闖銀牌總決賽

衛冕的南華昨於高級組銀牌籃球賽勝方決賽，憑朱亮獨取全場最高的20分，以95：57再挫上屆總決賽落敗的滿貫，打入下月9日的終極決賽。永倫有泰那錄得46分，領軍以81：78勝東方龍獅，經負方決賽「復活」，今晚再於灣仔修頓室內場，與滿貫爭入總決賽。

日U23亞盃外升榜首

與港足U23同在U23亞洲盃外圍賽K組的日本隊，昨主場出擊於上、下半場各入兩球，以4：0輕取首仗擊敗港足的柬埔寨隊，進佔榜首，同得3分的柬埔寨隊因對賽成績跌至次名。港足U23明午12時與東道主日本隊爭出線。

美商人擬收購打比郡

美國物流公司34歲商人基斯希拿向英冠球會打比郡球迷發公開信，承認有意收購這支進入破產託管的球會，並表達對足球熱愛及重建球隊的決心，據報他將斥資5000萬鎊（約5.35億港元）收購。打比郡由曼聯名宿朗尼執教，上月被接管後遭賽會扣12分，現以14戰5分排榜尾，近况四連和，球會已就扣分上訴。