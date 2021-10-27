曼聯斟干地障礙重重 領軍風格難配合 蘇斯克查料續作客熱刺

英媒稱管理層欲蘇帥留任

意媒稱干地不抗拒接掌

主場慘敗後不足48小時，曼聯昨重返訓練基地操練，但一眾球員明顯心情欠佳，包括前鋒拉舒福特及門將迪基亞等面容憔悴。英國傳媒稱球隊士氣低落，並披露曼聯敗陣後，蘇帥曾與麾下爭執，後衛艾歷拜利被指質疑對方起用狀態不足的中堅哈利馬古尼，《曼徹斯特晚報》亦稱基斯坦奴朗拿度（C朗）對蘇帥的戰術有微言。不獲重用的荷蘭隊中場雲迪碧克，則已對蘇帥失去信心，並計劃更換經理人謀求離隊。一眾名宿對蘇斯克查評價兩極（見表），然而英國天空體育引述消息人士，稱大部分球會管理層及前帥費格遜均屬意蘇斯克查留任，料下周日將領軍作客熱刺。

蘇斯克查帥位暫穩，但曼聯疑為新帥人選未雨綢繆。英國傳媒早前指李斯特城領隊羅渣士、皇家馬德里前帥施丹及曾執教車路士的干地，均有望取代蘇斯克查接掌。不過，羅渣士與李城仍有合約，施丹據報無意復出征戰英超，令干地成為新帥大熱。《米蘭體育報》報道，這名祖雲達斯及車路士前帥已表態不抗拒執教曼聯，但曼聯管理層憂慮這名52歲教練是否符合球隊風格，其慣用的三中堅陣式，與曼聯總監梅鐸早前提倡的進攻足球大相逕庭。

曾與普巴共事兩奪意甲

《共和報》則稱，曼聯高層關注重視整體發揮的干地，與今夏回巢的C朗能否合作。干地過往未曾長時間執教同一球會，亦或不符球隊的長遠發展。干地過往執教國際米蘭時曾與麾下傳不和，上任後會否重演前帥摩連奴與保羅普巴的爭執事件，亦獲高層關注。意大利籍著名轉會記者羅曼奴披露，曼聯至今仍未正式接觸干地，並認為這名52歲教頭不會喜歡在季中接掌帥印。雙方的談判進度，將視乎蘇斯克查在未來數仗的表現。另一意籍記者比度拿則稱，干地要求曼聯提出明確的目標，並關注球隊是否有能力在歐聯爭冠。西班牙《阿斯報》則預計，曾執教祖雲達斯的他將挽留曾在意甲共事的中場普巴。兩人曾攜手兩奪意甲冠軍，或促成這名明年與曼聯約滿的法國國腳續約留效。

另外，曾執教格拉斯哥流浪及愛華頓的蘇格蘭隊前帥禾達史密夫，昨因病離世，享年73歲。