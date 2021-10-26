曼聯吞5蛋 蘇帥拒下台 寫雙紅會主場最大敗仗 傳施丹繼任大熱

穆罕默德沙拿在38分鐘、上半場補時階段及50分鐘大演帽子戲法，並於開賽5分鐘助攻拿比基達開紀錄，加上迪亞高祖達在8分鐘的入球，令利物浦以5球淨勝有保羅普巴在61分鐘，因向拿比基達施「收山腳」直接領紅的曼聯。紅軍和紅魔賽後9戰得21和14分，分別排第2和7位，落後榜首車路士1分和8分。

蘇斯克查於2018年12月以暫代領隊身分開始領軍曼聯，他說：「這是我在這裏最黑暗的日子。作為一支團隊和個體，曼聯的表現都不好，信心不足。即使去季我們也曾在主場負熱刺1：6，今次的情况更糟糕。」但他拒絕請辭：「我相信自己。我相信已經接近我想要的東西，且認同我們所做和所看到的球隊發展。」

普巴收山腳被逐 沙拿戴帽居功

蘇帥續稱現須向前看：「你要知道的是，己隊將先後作客熱刺、歐聯作客阿特蘭大和迎戰曼城。我們須盡快收拾心情，做好備戰。」事實是博彩公司Sky Bet賽前，已將蘇帥定為下個被炒英超領隊大熱門，而其最新賠率已「升溫」至1.33倍，施丹則趕過李斯特城的羅渣士，以4倍成曼聯新帥大熱，第3熱門是意籍名帥干地。

C朗續食白果 馬古尼為犯錯道歉

C朗已連續4場英超「食白果」，是他自2017年10月至11月在皇家馬德里期間，首次連續4場聯賽無入球，他在社交網站Instagram稱大敗須歸咎於球隊，並指曼聯球迷應該得到更好的待遇，又表示：「有時候賽果和比數不是我們想要的。這是我們的責任，只能是我們的責任，因為不能怪責別人。」昨仗犯錯的中堅哈利馬古尼則公開道歉，並稱「想想哪些地方可以做得好一點」，而同樣犯錯的左閘勞基梳爾亦表示內疚：「這仗傷害很大，我有一些責任。我知道自己並非處於最佳狀態，必須反省。」

（英超消息）