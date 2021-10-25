「七小福」崛起 巴塞迎機遇 後美斯年代重新上路 法迪柏迪加維颳青春風暴

全球疫情大流行重創依賴旅遊業的巴塞隆拿市，也嚴重打擊這個加泰隆尼亞首府的足球代表巴塞隆拿。這支26次西甲冠軍早前公布負債13.5億歐元（約122億港元），近季一直要求球員減薪，去夏又放走蘇亞雷斯及艾法美路等球星，連6次金球獎得主美斯今夏亦要淚別，前鋒基沙文則以借將身分回巢馬德里體育會，新會長拿樸達甚至為節省開支，早前拒絕辭退執教成績差的朗奴高文，這名荷籍主帥則配合會方要求，近兩季不斷從青年軍發掘新星，以柏迪為首的7名小將（見右下表）也應運而生。

法迪勢領銜「狂牛」 柏迪加維掌控中場

18歲的柏迪上季由拉斯彭馬斯來投，迅速贏得朗奴高文的信任成為主力，今夏更助西班牙隊獲得奧運和歐洲國家聯賽亞軍，以及打入歐洲國家盃4強，上周與巴塞續約4年，違約金破隊史紀錄10億歐元（約90.3億港元），這數目與繼承美斯10號戰衣、下周日才19歲的鋒將安素法迪相若。法迪因上季重傷長唞，上月尾才復出，故此未被「鬥牛軍」教練安歷基重召歐國聯大軍內，但明言國家大門將為他打開。

在歐國聯光芒四射的是，與法迪在巴塞拉瑪西亞足球學校一起長大的17歲師弟加維，事實是他早在季前熱身賽大勝史特加後，已被冠以「新沙維」綽號，曾在拉瑪西亞指導他的教頭艾利亞說：「他的技術是天賦的，特點是重心低，控球能力強，能在十分之一秒內改變他將要做的事情，可在任何情况下即興發揮。你很難找到一個擁有這種能力和快速的球員。他的體能亦發展得很好，已成為一個非常強壯的球員。」

恩尼斯達籲母會循序漸進提拔

上述3名的新星外，後防的艾利加西亞、達斯、中場尼高干沙利斯，以及被稱為「奧地利美斯」的翼鋒尤素夫迪美亞，俱被指是可造之材，但他們的師兄、神戶勝利船的37歲中場恩尼斯達警告道：「這些年輕人是值得信任的，但只有17或18歲，不應被視為解決難題的人。他們應是循序漸進地成長，與球會一起走下去。」

（西甲消息）