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2021年10月25日星期一
曾因傷被醫生勸退 初馬注衝奧信心 首戰渣馬封王 黃啟樂獻天上外婆
陳家豪紀嘉文攜手稱霸半馬 對碰廿年重拾回憶
黃子圖壓東奧港將10公里摘冠 羅映潮破壟斷封后
李卓耀不敵安賽龍 丹麥賽無緣決賽
港將黃漢彥全殘運添金 100米背泳破全國紀錄掄元
電視精選
「七小福」崛起 巴塞迎機遇 後美斯年代重新上路 法迪柏迪加維颳青春風暴
西維爾主場奏捷 愛斯賓奴遭逼和
韋斯咸打吡拔刺 科頓起孖領曼城大勝凱旋
體壇快訊：晉峰反負流浪現4紅11黃
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【明報專訊】（請看附圖）
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曾因傷被醫生勸退 初馬注衝奧信心 首戰渣馬封王 黃啟樂獻天上外婆
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