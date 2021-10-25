陳家豪紀嘉文攜手稱霸半馬 對碰廿年重拾回憶

看好季軍梁德洋崛起

同樣37歲的陳家豪與紀嘉文，昨與梁德洋組成三人領先小組。陳家豪與紀嘉文牽手衝過終點，時間同為1小時08分55秒，大賽終宣布陳家豪計百分秒險勝，與全馬封后的太太姚潔貞齊奪標，紀嘉文則奪男子半馬全場總亞軍，梁德洋以1小時10分26秒摘季及打破青年紀錄。陳家豪笑說疫下再戰渣馬，因缺少精英熱身區而準備較以往多，但上場便重拾與阿紀昔日作戰的回憶。

紀嘉文去年則捲入性醜聞，事後在社交網「為沒認真處理感情問題」道歉。他歸隱多時復出，昨亦感慨良多，「這一年確是成長了，學懂專注訓練與工作。今次應是自己在同一賽道的最快時間，希望明年初再戰有更多跑手參戰，提升水平」。紀嘉文保持半馬香港紀錄10年，他亦看好梁德洋在未來兩三年刷新港績，「現時跑手訓練更認真，他又高又瘦，相信未來表現會較我們這一代更佳」。

屈旨盈封后 程小雅獲打氣彌補東奧遺憾

今年重返小學教師工作崗位的屈旨盈，則以1小時20分41秒封后。戰畢東京奧運的競走港將程小雅，亦「跑過界」挑戰半馬拉松，以1小時30分34秒獲第6名。東奧因疫情謝絕海外觀眾，程小雅更遠在北海道作賽，笑言今仗沿途獲港人加油，彌補當時的美中不足。