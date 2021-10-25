曾因傷被醫生勸退 初馬注衝奧信心 首戰渣馬封王 黃啟樂獻天上外婆

渣馬重頭戲全馬拉松昨早爆出冷門，香港跑手黃啟樂與日籍男將城武雅及港將魏賡早段突圍，一直守在城武雅之後的黃啟樂，在衝線前百餘米展示爆發力，以2小時31分10秒率先過終點，以4秒優勢力壓對手封王，魏賡則以2小時34分01秒摘季。黃啟樂此前專攻1500、5000米等項目，過去從未踏足渣馬頒獎台，更是首度出戰全馬，在缺少海外特邀跑手之下封王，除為成績喜出望外，衝線一刻亦浮現多個畫面，「兩年前膝頭受傷，醫生說不可能繼續運動員生涯，但我選擇積極恢復和作重量訓練，今日跑起來痛楚亦沒影響表現」。

獲11.7萬獎金 添置設備未雨綢繆

他感激訓練拍檔魏賡，即使二人為爭冠勁敵，仍無私分享心得，更笑說不介意把獎金分給對方。他又透露前天送別早前離世的外婆，一直擔心家人心情，慶幸上場後專注比賽，可將冠軍獻給天上的外婆。身兼教練的黃啟樂表示會以奧運資格為目標，但仍要儲里數和比賽經驗，期望先嘗試高原訓練。他藉全場總冠軍獨得1.5萬美元（約11.7萬港元），將投放在自己經營的跑會，亦盼添置低氧訓練設備，甚至為將來受傷風險儲備基金，「受傷復出再在疫下奪冠，希望令我的學生明白只要肯站出來挑戰，前路不會太難。2024年奧運或許太早，但我會再為往後機會準備」。

姚潔貞改戰全馬封后 續為亞運備戰

而「長跑天后」姚潔貞上月北上隔離過後再戰罷全運，原本只打算出戰渣馬10公里賽，但得知未有海外特邀跑手，爭奪獎金機會大增，因而改以全馬為目標。這名香港紀錄保持者終以2小時39分27秒封后，較20歲新星黃卓寧快近4分鐘。她表示賽前被譽為熱門，難免感受壓力，但一直不敢輕敵。渣馬或在明年重新選用1、2月賽期，潔貞估計不會再戰全馬，而是準備明年其他海外賽事，為爭入亞運準備，但亦擔心疫下隔離添障礙，「要出發海外集訓，相信短期內難成事，明年半馬拉松世界賽在中國舉行，但又擔心取消，所以現時仍難以部署來年計劃」。

黃卓寧初馬奪亞 達體院全職標準

2016年跑入奧運的港將姚潔貞，又大讚首征全馬的後輩黃卓寧，認為對比自己同齡時期，這個大學3年級生表現更佳。黃卓寧則稱初馬有此佳績已「收貨」，亦為達到香港體育學院全職標準而興奮。不過，她表示要待實習過後再考慮全職日期，然後部署爭取明年亞運及2024年巴黎奧運資格。渣馬賽會原獲政府批准1.85萬個參賽名額，最終約1.56萬人上場，跑進3小時內的男將有54人，3小時30分內的女將則有21人，各獲1000元獎金成為「千金先生」與「千金小組」。