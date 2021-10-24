傑志挫東方響衛冕頭炮 港超開咧戰逾三千人入場 加維蘭奠勝入球獻愛女

今季港超上月18日開季舉行菁英盃一個月後，聯賽昨正式開咧，傑志下午4時半大戰宿敵東方合演揭幕戰，香港足球總會主席貝鈞奇賽前入場出席開球儀式時，看台上有球迷發出噓聲，亦有人手持印有貝鈞奇肖像的標語示威。而政府最新安排可開放85%觀眾席，昨仗在旺角大球場有3163人入場。

足總主席貝鈞奇出席開球禮遭柴台

傑志正選除了隊長黃洋，其餘10人均是外援及入籍兵；東方兩名中場林恩許及林柱機倒戈，年輕港將有季初大勇的孫銘謙及續串演右閘的茹子楠，3名西班牙籍新兵馬高斯、杜華利及巴杜姆先列後備。

傑志14分鐘憑一次反擊先開紀錄，上屆香港足球先生「黑山伊巴」丹恩奴域大腳轉邊，加維蘭接應再傳中予安永佳，後者起腳被東方門將葉鴻輝撲出不遠，皮球落在加維蘭隨即補射破網，為「藍鳥」半場領先1：0。他賽後稱將入球預祝送給將於一個月後出生的女兒禮物。

金東進讚麾下拼足全場 東方新季首吞敗

東方換邊後先後換入馬高斯及杜華利改踢3中堅陣式，55分鐘有中場米基爾近門頭槌破網，但旁證指越位在先「食詐糊」。及後傑志連番反擊具威脅，丹恩奴域在73分鐘再度精準長傳予加維蘭，後者半單刀起腳被葉鴻輝撲出，安永佳門前轉身抽射再被東方中堅基頓護空門。6分鐘後安永佳再有射門但中楣彈出。東方在補時有林柱機兩黃一紅被逐後，傑志維持1：0比數完場。東方經過5場菁英盃不敗後，在今季錄得首場敗仗。

傑志暫代主帥金東進讚揚球員拼足90分鐘，值得全取3分；東方主帥盧比度承認是役傑志是表現較佳一方，並為串演右閘的茹子楠昨仗表現感驕傲，「他很勤力、有質素和良好態度，無論踢右翼還是右閘，他都會有光明未來」。

今午續有兩場港超，冠忠南區下午3時半在香港仔運動場主場迎戰「升班馬」港會；晉峰則晚上6時於青衣運動場對標準流浪。