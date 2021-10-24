蒙特首「戴帽」 車路士7蛋贈諾域治

阿仙奴挫維拉 路維傳射居功

美臣蒙特於8、85分鐘和補時階段建功，又於42分鐘助攻列斯占士，加上赫臣奧杜爾及芝維爾在18和57分鐘破門，以及敵衛麥斯艾朗斯於62分鐘擺烏龍，以7球淨勝在65分鐘少踢一人的諾域治，賽後9戰得22分，多今晚作客曼聯的利物浦4分，諾域治則續以兩分包尾。

阿仙奴的伊美路維於23分鐘助攻湯馬士柏迪頂入去夏加盟後首個入球，隊友奧巴美揚則在完半場前，主射12碼被倒戈的維拉門將達米安馬天尼斯撲出後補中。56分鐘，奧巴美揚妙傳伊美路維射入，令在82分鐘破蛋的維拉以1：3敗走。至於去年助阿仙奴贏得足總盃後轉會維拉的馬天尼斯，昨被主隊球迷高呼「你不及蘭斯達爾（阿仙奴門將）」奚落。

阿仙奴領隊阿迪達稱讚伊美路維：「勝利歸於他。我們一直在密切留意他。他從沒抱怨，只會很有決心地向前看。他改變生活方式和一些習慣，他棒極了。他會變得更好。」

紐卡素逼和水晶宮 開季9戰不勝

易主後第2仗的紐卡素，在暫代領隊格拉美鍾斯領軍下，作客以1：1逼和水晶宮，開季9仗不勝。而屈福特則作客5：2反勝愛華頓，新帥雲尼亞里領軍第2仗響勝鼓。