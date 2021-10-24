雙紅鋒霸領銜交戰 C朗誓助曼聯爭標 沙拿冀長留利物浦

若數歐洲球壇開季至今最佳球員，沙拿必屬大熱之選。該名埃及隊鋒將今季為利物浦上陣11場入12球，且已連續9場英超及歐聯賽事有「士哥」。對上兩輪對曼城及屈福特的聯賽，沙拿更以一己之力扭過多名守將射入金球，獲領隊高普盛讚「世上最佳球員之一」。

由於沙拿合約至2023年到期，有傳「紅軍」正審慎考慮沙拿一方提出加薪至40萬鎊（約428萬港元）周薪要求，續約進程亦受影響。沙拿早前受訪時表明心迹：「若你現在問我的話，我當然希望披上紅軍戰衣，直至退役。我實在無法想像要倒戈相向時的情况，屆時會很難受。惟續約成功與否，還要視乎會方的意願。」

沙拿願為紅軍踢至掛靴

比起沙拿的意氣風發，主隊曼聯近期的情况可謂難言理想。「紅魔」近3輪聯賽不勝，周中歐聯對阿特蘭大一役，半場更一度落後2球。若非C朗臨完場前「救世」頭槌頂入反勝一球，紅魔隨時再失分而回。而他亦表示：「我在陣中的責任就是入球，協助球隊擊敗對手。當然，不喜歡我的人總有諸多理由，我也視之為好事。這些批評不會動搖我，而我也會以贏得更多冠軍來讓他們住口。」

艾拉自爆年少曾遭性侵

至於賽前證實中場般奴費南迪斯或因傷避戰的曼聯主帥蘇斯克查，則表示會領軍在主場正名：「現在還是季初，雙紅會勝負不會對冠軍爭奪有很大影響。可是能在主場殺退紅軍的話，意義還是很重大。證明我們已有能力重新追上對手。」另一方面，曾效力紅魔的名宿艾拉，則在他最新自傳中透露自己曾在13歲時遭男老師性侵。

此外，兩支近期復勇的倫敦球隊韋斯咸及熱刺，今晚亦演同城打吡。客軍熱刺星級鋒將哈利卡尼在上輪對紐卡素打破入球荒，領隊紐奴賽前亦揚言「有信心接下來的賽事，其入球數字會不斷上升。」