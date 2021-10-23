港超開鑼 傑志東方打頭陣 8路雄師各出奇謀吸客

疫情持續超過一年半，過去兩季港超已先後有5支球隊退賽，包括富力R&F、和富大埔、佳聯元朗、愉園及天水圍飛馬，更不時傳出球員欠薪或未能落班，本地足球形象持續受打擊。愉園及飛馬退出後，香港足球總會邀請半職業規模的上季港甲冠軍港會升班，以及成立以青年球員組成的「香港U23」，令港超隊數得以連續兩季維持8隊，並略搞新綽頭，在各隊球衣新增讓球會自選顏色的「個性化臂章」。而按政府最新規定，今季每場賽事入座率，最多可開放85%觀眾席。

朱志光：疫市吸客靠成績

過去兩季助傑志成為聯賽盟主、今季重任足球總監朱志光表示，「藍鳥」過去數季平均入場均過千人，引證已累積一定球迷，認為除了比賽要有可觀性，成績才是吸引球迷的保證，「就算疫情下球場重開，都做到不錯的入場人數，例如上季煞科戰爭冠，入場人數（7802人）比我預期多很多，留意到有年輕的新球迷入場。可能疫情下無得出外旅行，入球場睇比賽感受熱鬧，都是消遣方法」。他說，現時港超多隊都有公關市場部職員，但疫下推行宣傳活動有制肘，令比賽前或半場時難安排環節增添氣氛。傑志有上季香港足球先生、球星「黑山伊巴」丹恩奴域留隊征戰首個完整港超球季，從愉園簽入曼聯青訓查理史葛及港足中場陳肇鈞，陣容深度有增無減。

上季亞軍東方龍獅今季陣容變動大，多名主將離隊後，簽入孫銘謙及回收茹子楠，重用年輕港將，升任主教練的盧比度再簽入馬高斯及前西甲兵杜華利等西班牙同鄉助拳。疫情下減少球員與球迷接觸機會，東方期望在網上平台發布不同資訊，讓球迷了解球隊及球員更多。理文剛作客烏茲別克完成亞協盃跨區決賽，戰至加時飲恨。主教練陳曉明難忘當地逾萬人入場的氣氛，期望在亞協表現獲球迷好評後，今季可吸引更多球迷入場看本地賽事，他說：「球迷始終是足球發展的持分者，理文今次在亞協盃得到球迷在網上支持，我希望球迷可再行前一步，更多入場打氣，令同業覺得搞足球仍然是多人關注的活動。」

晉峰或邀球迷跟操

其餘5隊各有特色，冠忠南區疫市擴軍簽入10名新兵冀爭前4名；標準流浪得到梁興傑及林衍廷等港將加盟後，保持一定實力做攔路虎；新軍香港U23主打重用本土青年球員，與升班馬港會近乎洋將班底成鮮明對比。晉峰今季則不再是升班馬，總教練何信賢表示，計劃將來有更多活動增加球迷對球會歸屬感，如邀請球迷來球隊跟操，或賽前後安排與球員合照。