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2021年10月23日星期六
沉寂兩年未言棄 魏賡再戰渣馬穩中求勝 明戰全馬獲譽大熱 平衡心態冀延長高峰
喜鵲暴發難一步登天 FFP埋發展障礙 覓良帥修基建至關重要
盧卡古華拿料下月復出 夏維斯勢掛帥領車迎諾域治
羅馬慘負 摩帥領軍首單場失6球
SAT周六體育直播
港超開鑼 傑志東方打頭陣 8路雄師各出奇謀吸客
港足U23誓挫柬埔寨爭出線
鄧謝配丹麥羽賽負東奧冠軍 8強止步
黃漢彥殘疾全運200自破全國紀錄
賓施馬勒索案續審 控方要求緩刑加罰款
居里轟45分 領勇士兩連勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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