喜鵲暴發難一步登天 FFP埋發展障礙 覓良帥修基建至關重要

當然，以上描述純粹基於陳舊而片面的體驗，如今當地可能實為吃喝玩樂、夜夜笙歌勝地。然而最起碼，剛買下紐卡素的沙特富豪，無法用錢逆轉氣候環境的先天不足，令球會率先少了一個吸星誘因，特別對於在大城市歎慣食慣、陽光海灘的大牌，何來興趣到此食風。即使撇開日常生活習慣不談，單論足球相關元素，現階段的「喜鵲」亦欠缺一舉躍升為實力分子的基礎。

話說當年之行，有機會參觀喜鵲的訓練基地，大鄉里的柏高絕對如劉姥姥進大觀園，看到面積至少媲美將軍澳足球中心的多個真草球場，另設一個室內人造草場，安置後勤部門的會所外表具規模、內櫳新淨亮麗，心心眼頓時控制不了。可是原來那已屬最光鮮時刻，據稱自此有折舊冇翻新，更折墮乃曼城、利物浦等多支前列分子相繼把大本營升級。是以新老闆表明首要提升訓練設施，確屬明智務實，儘管成果不會在球場上確切顯現，卻既可擺明姿態並非短線玩票性質，長線又有利持續招攬球星及強化青訓。

護級成首要任務 須重整戰術缺失

現時問題在於FFP（財政公平競技條例），因為此等基建開支按例須入帳，也會把過去數年的quota耗盡，那便沒有餘額用於大事擴軍，而FFP正是刻下喜鵲跟昔日車路士、曼城等暴發戶的外在差別。解決方法最直觀為增加收入，豈料英超群雄來個玩針對，剛緊急通過暫時禁止任何球會跟班主相關公司簽署贊助合約。何况就算容許左手交右手產生無限金錢，期望喜鵲一步登天同樣不現實。

現實為喜鵲長期護級隨時降班，不會有一線兵願意自貶身價屈就。所有事情都有過程，車仔是以強隊身分獲油王入主，藍月則先由他信打救才轉手再逐步登頂。與其奢想未來兩三個轉會窗爆買，倒不如展望找個好教頭奠下良好的內部紀律和氛圍，以及重整戰術上的缺失。老實說，很不認同新老細以一副施捨態度，讓布魯士執教滿千場後炒人，今天以助教領軍南征護級假想敵之一的水晶宮。無奈有錢就能任性，若然稍後真的聘來保羅方辛卡接掌也該可抵過。

方辛卡重視防務 屬新帥合適人選

上季說過喜鵲弊在防守，勉強擺大頭猶如自殺。新帥人選本來以有英超經驗為佳，惟羅渣士表態堅守李斯特城，艾迪賀維側重進攻並有點失去自信和光環，唯有放眼海外。具足夠戰術水平又重視防守結構的教練中，老帥法夫利為其一，但據報已開始斟介的方辛卡似乎更合。畢竟他曾於羅馬率領一堆前英超兵，理論上多些體會心得；在首都狼無論三中堅或四人防線皆可，亦有助運用目前喜鵲人腳。只要執好防務，喜鵲留級不難，然後，就然後再講囉。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高