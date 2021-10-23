沉寂兩年未言棄 魏賡再戰渣馬穩中求勝 明戰全馬獲譽大熱 平衡心態冀延長高峰

放眼未來訓練 劍指香港紀錄

魏賡在2019年的比賽因足弓受傷未能完賽，當屆由現已負笈英國牛津大學的周漢聶繼承本地冠軍，黃尹雋則在同年創下香港紀錄。雖然魏賡當年曾於柏林馬拉松跑出個人最佳的2小時26分，取得本地排名前三，年尾再為港隊參加亞洲賽，但亦成為他近兩年最後一次正式全馬比賽。疫情曾令運動場關閉，現時仍影響出入境安排，對他構成雙重打擊，「以往會計劃一年有數星期海外短期訓練，專心備戰重要的比賽。教跑班收入支持到未來7、8年去海外集訓及參加比賽，長遠少少亦平衡各方面發展」。

兩大跑手先後冒起，魏賡承認曾經自我懷疑，不斷在心中提問，「例如是否已達高峰？想不想繼續突破落去？因未必是香港紀錄，單純是繼續PB（創個人最佳）？」不過，魏賡也說：「在放棄與繼續之間，其實想繼續」。他很淡定地說到香港紀錄，自覺「有能力去跑到2小時20分內，等一切正常就可以計劃一些訓練」。

明早的全馬男子組，雖然無緣與不在港的周、黃同場較勁，仍是魏賡檢視實力的一次機會。相較前年，他有多於一次經驗處理成為冠軍熱門的壓力，顯然也更輕鬆自在。筆者笑說他較兩名港隊隊友多一份沉實冷靜，問到可如何善用這份優勢時，他說：「可能短期內做不到理想時間，對他們的心理影響會大一點。我經驗多一點，可以更易去平衡，咁馬拉松生涯的高峰可以再長久一點。」

魏賡前天已在記者會前領取跑手包，亦派錦囊提醒久別渣馬的跑手，起步時勿心急自亂陣腳。渣馬賽會則公布截至昨午1時，1.85萬跑手中已有8600人領取跑手包及接受病毒檢測；領取跑手包安排今午4時於維園完結。