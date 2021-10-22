巴塞開齋 法迪續約6年違約金91億

拜仁大捷 主帥拿高斯文確診缺陣

巴塞之前先後不敵拜仁慕尼黑及賓菲加，與基輔同樣未有入球，今場進攻威脅亦一般。推前任翼鋒的達斯特兩次攻門未得手，反而中堅碧基在35分鐘接應佐迪艾巴傳中破網領先。法迪後備入替後有一次迫搶成功，輾轉在小禁區背向龍門持球，但沒傳予隊友射入半空門，最終挑射出界。拜仁在另一場在14分鐘內連入4球，作客以4：0大勝賓菲加，巴塞賽後只落後賓菲加3分，仍有望保住連續18季歐聯分組賽出線走勢。法迪則在賽後正式簽新約，是他升上巴塞一隊兩年來第3次。而未有督師的拜仁主帥拿高斯文，賽後證實感染新冠病毒，球會表示他已完成疫苗接種，將乘醫療專機返回慕尼黑隔離。

與巴塞仍需聯賽補賽的西維爾，則作客以0：0悶和里爾，於G組三連和，落後榜首的薩爾斯堡4分排次席。