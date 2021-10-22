C朗絕殺 重振魔心 反勝阿特蘭大 蘇斯克查雙紅會前暫減壓

曼聯賽前7仗僅兩勝，昨仗輪換3名中場，卻分別在15和29分鐘，被阿特蘭大的柏沙歷及美列迪美羅破門，完半場時更被奧脫福球迷報以噓聲柴台。53分鐘，曼聯中場般奴費南迪斯助攻拉舒福特追回一球，隊友中堅哈利馬古尼則在75分鐘，接應前鋒卡雲尼傳中射入扳平。81分鐘，C朗接應勞基梳爾左路傳中頂入，繼上場歐聯迎戰維拉利爾後再入奠勝球。「紅魔」賽後3戰得6分，多次席的維拉利爾及阿特蘭大兩分。「黃色潛艇」則藉周三度過19歲生辰的新晉西班牙國腳前鋒耶利米賓奴先開紀錄，作客以4：1大勝以3分包尾的年青人。

蘇帥力撐C朗 促批評者認清事實

C朗賽前3場英超「食白果」，被批評加盟後破壞曼聯原有進攻體系平衡，領隊蘇斯克查駁斥道：「若有人說起C朗場上的效率，叫他看這場波，看他如何在球門前向對方施壓，他做到所有中鋒應做的事。」C朗在社交網站寫道：「對！夢劇院熱情燃燒！我們重生了！我們是曼聯，永不放棄！這是奧脫福。」今次是他第42次在歐聯為球隊奠勝，領前次席的阿根廷隊球星美斯3球，八碰阿特蘭大則入4球，但這是首次面對同一對手建功後勝出。

史高斯批上半場表現難抗勁旅

惟名宿史高斯為曼聯的上半場表現感憂慮，又質疑「他們能與利物浦、曼城和歐聯頂級球隊抗衡嗎？」曼聯近20仗只曾有一次保持清白身，蘇斯克查說：「我知道必須做好防守，我們太易失守了。」隨着紐卡素辭去布魯士，博彩公司skybet已將蘇斯克查定為下個被炒的英超領隊大熱門，次熱門是屈福特新帥雲尼亞里。

達卡獨取4球 李城歐霸反勝

至於上場為曼聯送上英超第2場敗仗的李斯特城，昨晨在歐霸獨腳戲憑前鋒達卡在45、48、54和78分鐘「大四喜」，領軍在上半場先落後兩球下，作客以4：3反勝有域陀摩西斯兩獻助攻的莫斯科斯巴達。李城及斯巴達賽後在C組3戰分別得4分和3分。

（歐聯消息）