理文亞協飲恨贏掌聲 陳曉明盼經驗助再爭亞洲賽

冀助理文打響名堂 熱血感染球迷

作客的理文半場落後兩球，但易邊後有基華尼頓先建功，再博得12碼由荷西安祖操刀扳平，惜進入加時後以2：3落敗。教練陳曉明認為球員鬥志足以令人自豪，「對手兩個入球來得早，初段有點亂了部署，但球員適應後嘗試穩定後防再組織進攻，追平後信心更大。球隊技術與實力確實與對手有差距，但我為球員表現感到自豪，相信他們可以抬起頭走出球場」。

理文創會4年，當時表明以出戰亞洲賽為目標，如今在亞協跨區決賽贏得掌聲，陳曉明說：「希望球員的熱血與表現，能讓亞洲球壇認識理文，亦希望感染球迷支持理文，支持香港足球。球員從今仗成長，我們亦會將經驗帶回聯賽，當有第二、第三次機會時，可以把握得更好。」港超聯賽明日開鑼，但理文返港仍需隔離，待下月14日才於菁英盃出戰香港U23。

亞盃外疫下延期 明年6月移師中立場

另外，港足U23前晚已抵達日本福島，昨午展開首課操練，備戰周六對柬埔寨隊的U23亞洲盃外圍賽首仗。而港足原定明年2月參加亞洲盃外圍賽第3圈，亞洲足協近日宣布，賽事因疫情延至明年6月在中立場舉行，並接受各地足總申辦各分組的主辦權。