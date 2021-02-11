綠軍簡達穿達賴衫 拍片斥習近平獨裁 騰訊下架NBA作客戰直播

中國外交部稱不接受詆毀攻擊

簡達賽前在社交網上載短片，寫道「致獨裁者習近平及中國政府，西藏屬於西藏人民」。片段顯示他的上衣印有達賴喇嘛的相片，並稱「在中國政府的管治下，西藏人民不再享有基本自由與權利」。彭博稱，騰訊未有按計劃直播「綠軍」作客紐約人的NBA常規賽，向該公司及NBA賽會查詢原因均未獲回覆，並稱中國外交部發言人汪文斌昨在記者會表示，「簡達只是希望引起注意，我們歡迎那些有主觀意見的朋友參觀西藏，亦不會接受任何詆毀西藏發展的攻擊」。

土耳其裔的簡達生於瑞士，2011年離開家鄉晉身NBA，今季由波特蘭拓荒者轉投塞爾特人。他昨早在常規賽未獲派上陣，球隊終作客以134：138不敵紐約人，開季首仗失利。

帝王險勝拓荒者 班尼斯破天荒零失誤犯規

而薩克拉門托帝王昨有夏里遜班尼斯獨取36分，而且在開咧戰未有失誤及犯規，成為聯盟44年來第一人，終帶領球隊作客以124：121險勝拓荒者。上屆常規賽最有價值球員約基治昨亦登場，獨取27分之下助丹佛金塊作客以110：98挫鳳凰城太陽。