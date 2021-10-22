渣馬禁政治宣傳促守法 檢查特別裝束跑手 或要求執法部門介入

籌委會主席高威林昨在跑手記者會宣讀聲明，未有回應跑手會否因表達「香港加油」等口號而要面對其他後果。他日前稱起步點的檢查站或只檢查號碼布、檢測手帶，確認跑手身分，以及避免服裝厚重而影響他人，但立法會議員葛珮帆等近日批評，表示若有人打算以「香港加油」發布政治信息，大會應禁止跑手穿上印有此口號的服飾參賽。賽會昨日聲明寫道，「特別裝束或攜帶背包的跑手，必須在工作人員指示下進入設於起點的檢查站，接受保安檢查才可參加有關活動」。

全運後未復元 姚潔貞爭冠隨遇而安

今屆渣馬由慣常的年初延至秋季，預計比賽日早上天氣清涼，本地跑手姚潔貞及魏賡均稱有利發揮。香港女子全馬紀錄保持者姚潔貞第3次參戰全馬，但上月在陝西全運因為隔離問題，未能以最佳狀態應戰，也影響到身體復元，「跑全運提早至32公里就出現撞牆的情况，最後10公里保持強度的創傷就更高，真的要多兩星期才恢復得到。上星期才真正訓練，現在隨遇而安，沒做成績的壓力。」她希望在沒有特邀跑手下能問鼎冠軍，又為徒弟黃芷銦受傷未能出賽而嘆可惜，認為對方之前的訓練成果不俗。

魏賡久疏戰陣緊張 程小雅特訓6周

至於在2017及18年本地男子組奪標的魏賡，對上一次作賽已是疫情前的亞洲賽，「兩年沒比賽都有少少緊張，知道今次搞得成，特別練長課，有幾課距離達到35公里，所以都有信心」。男子香港紀錄保持者黃尹雋及上屆本地冠軍周漢聶不會回港參賽，魏賡缺少兩大勁敵，但已知會再遇個人最佳時間在2小時20分內的日本跑手城武雅。競步代表程小雅則會繼2018年再戰半馬，她表示東京奧運後有足夠休息，為今次比賽已特訓6星期，稱路跑較競步的繞圈賽「冇咁悶」，但要適應上落斜使用更多大腿肌肉。

提早寄行李毀譽參半

而渣馬參賽者昨起到維園領取選手包，跑手普遍表示流程順暢。他們離開時都要戴上手帶，以示完成新冠病毒檢測，有人表示不便，亦有人稱理解，認為外國比賽亦有此標準，且可防止代跑。賽會不設比賽日行李寄存，改為領取跑手包時寄行李，但有跑手表示存放位置設於戶外，擔心物品被淋濕而沒有使用服務。