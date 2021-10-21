理文加時失守無緣亞協決賽 先失兩球扳平 基華尼頓未竟全功

亞協盃跨區決賽於烏茲別克城市卡爾希一場分勝負，理文排出5後衛陣式，隊長列斯奧傷癒復出，率領荷西安祖、余煒廉、徐宏傑及串演右閘的黃俊皓組成5人防線，門將袁皓俊把守最後一關，一對防中為顏樂楓及入籍中場迪高。前場由3名外援基華尼頓、金承龍及亞哥斯達靜待反擊。

荷西安祖操刀12碼扳平

理文主教練陳曉明賽前提及，印度球隊莫亨巴根於跨區4強對拿薩夫過早失球，要引以為鑑。然而這支上季港超季軍面對2011年亞協盃盟主，甫開賽已受壓，4分鐘主隊便藉一個角球攻勢，雙方近柱均踢漏後，皮球誤撞中遠柱的列斯奧而破網，理文因這個烏龍球早段落後0：1。面對拿薩夫的高壓迫搶踢法，理文在後場連番傳失，無法讓中前場組織進攻，快馬基華尼頓在上半場中段，才把握僅有的長傳反擊再博得角球，顏樂楓的頭槌被對方門將沒收。

戰至26分鐘，拿薩夫中場波索洛夫在右路擺脫黃俊皓後傳中，袁皓俊未能接實，隨即被主隊19歲射手羅切夫門前補中再失一球。這名港足門將於完半場撲出直射罰球，避免再度失守，基華尼頓再把握反擊殺入禁區起腳僅高出，理文在上半場控球率僅34%下落後0：2。

不過，下半場剛開始，基華尼頓即把握敵衛後場回傳乏力，截得皮球後單刀熨射得手，為理文追回1：2，這名30歲巴西籍翼鋒再於64分鐘被門將撲跌，由荷西安祖操刀主射12碼中鵠，換邊後19分鐘即挽回落後2球劣勢。 理文扳平後漸搶回形勢，拿薩夫急攻不及上半場般具威脅，在完場前最後一個罰球攻勢中柱後，法定時間踢成2：2。戰至加時上半場補時階段，拿薩夫憑後備入替的塞爾維亞籍鋒將卡路積洛域，在禁區內接應傳中第一時間窩利死角破網，令理文最終僅負2：3，無緣晉身下月5日的亞協盃決賽。