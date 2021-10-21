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2021年10月21日星期四
紅軍刺馬 高普認不介意贏得骯髒 沙拿連續9場建功締隊史 施蒙尼稱基沙文為領紅懊惱
美斯起孖回禮 麥巴比宴客無礙PSG碎錫
阿積士4蛋滅蜂 皇馬國米同奏捷
布魯士離紐卡素 不堪辱罵或退隱
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理文加時失守無緣亞協決賽 先失兩球扳平 基華尼頓未竟全功
張家朗張小倫合體簽約代言
石偉雄負傷戰畢世界賽 留歐集訓迎新季
伍家朗丹麥賽過關重建信心
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【明報專訊】（請看附圖）
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