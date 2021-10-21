體壇快訊：港足U23抵日備戰亞盃外

浦項制鐵希拉爾決戰亞冠

浦項制鐵昨與衛冕的蔚山現代於亞冠4強演韓職隊「內訌」，後者於52分鐘憑尹日錄先開紀錄，惟元斗才在16分鐘後領紅被逐，少打一人下再於89分鐘被阿歷斯格蘭扳平，雙方加時未添紀錄，浦項制鐵互射12碼以5：4險勝。沙特阿拉伯球隊希拉爾同日以2：1擊敗半場十人應戰的聯賽對手艾納斯，下周日鬥浦項制鐵爭冠。

聶建軍全殘運任港持旗手

殘疾人全運明日於陝西揭幕，港隊在深圳完成隔離後，周一分批出發備戰，並在前晚宣布由視障泳手聶建軍任開幕禮持旗手。聶建軍為港隊「四朝元老」，上屆贏得SB13級100米蛙泳決賽金牌。全殘運明晚在西安揭幕，港隊一連8天出戰游泳、田徑、乒乓球項目。

吳安儀德國賽無緣晉級

港產「桌球天后」吳安儀昨持外卡出戰德國大師賽資格賽，先在第3局打出一棒77度，領先局數2：1。不過，她其後被英籍男將史迪文迫入決勝局後，終未能頂住壓力以局數5：4惜負，越級挑戰這項男子職業賽未能晉級。她將轉戰英國公開賽，首圈惡鬥前世界冠軍冰咸。