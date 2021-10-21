公鹿衛冕首擊破網 字母哥曬指環 湖人負勇士出師不利 居里5年半來首獻三雙

艾榮缺陣 夏登無意離籃網

公鹿上季一搔50年之癢贏得總冠軍，昨早開賽前於主場第一服務廣場揭曉冠軍橫額，並頒發上屆冠軍指環，希臘籍主將安迪度高安普稱是永恆記憶，「就算到2055年任何一仗前來看球，若果我們還健在，希望都會看到這橫額」。「字母哥」今仗取得34分及14個籃板，助公鹿開賽兩分鐘後便未曾落後下，以127：104大勝上屆東岸4強手下敗將籃網；因未接種疫苗而不符出賽條件的艾榮，亦如球會賽前公布般未有上場。籃網三巨頭之一的夏登回應季前未有續約一事，則稱無計劃離隊。

西岸方面，今夏只保留3將的湖人，有「大帝」勒邦占士及安東尼戴維斯合力取得67分及22個籃板，惟新兵韋斯特布克上陣35分鐘僅貢獻8分，其餘球員得分亦只有單位數。勇士最終憑主將史堤芬居里取得逾5年半來首次三雙，作客反勝121：114。

3現役球員入選NBA最佳75人

另外，NBA適逢75周年，聯盟特別選出歷來最佳75名球星，首25人名單今日出爐，現役球員有3人，包括揭幕戰有份上陣的「字母哥」、夏登及杜蘭特，籃網主帥拿殊與渣巴、標羅素、奧斯卡羅拔臣、奧拉祖雲、諾維斯基等名宿亦悉數上榜。