美斯起孖回禮 麥巴比宴客無礙PSG碎錫

伊卡迪挽回婚姻勢歸隊

尼馬與停賽的迪馬利亞等缺陣，PSG今仗起用德籍中場戴斯拿，開賽的入球正來自他策動反擊，直傳後拉出空位，讓麥巴比破網。客軍萊比錫之後兩次由左翼衛安祖利奴出擊傳中，助攻安達施華及洛迪梅基尼，一度反先。惟美斯下半場7分鐘內梅開二度，助PSG以3：2反勝，繼前屆4強再贏萊比錫。美斯賽前只為PSG攻入1球，今仗入球前的表現一般，但接應麥巴比傳送，攻入扳平球則顯功架，並以一記笠射12碼奠勝，末段亦讓出連中三元機會。惟麥巴比主射這個12碼時宴客，賽後被記者調侃時說：「球迷至少能細看一下今屆歐聯的足球……美斯是世界最佳球員，第1球由他處理正常不過。他讓出第2球，只是我射出界了。」

而被指出軌而鬧婚變的伊卡迪，在社交網上載與太太的合照，寫道「感謝你繼續信任這個美好的家庭」。他今仗賽前因家事缺操，如今料可歸隊續備戰法甲。

曼城大捷凱旋 哥帥獲高柏尼教路

同組的曼城則憑馬列斯梅開二度，作客以5：1大勝比利時的布魯日，累積2勝1負，續以1分落後PSG。領隊哥迪奧拿透露賽前獲前隊長高柏尼教路，分享帶領安德列治在比甲對陣布魯日的心得。而一名63歲曼城球迷離場後，疑因頸繫打氣巾而遭主隊球迷襲擊致昏迷，比利時警方拘捕5名布魯日球迷。