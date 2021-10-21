紅軍刺馬 高普認不介意贏得骯髒 沙拿連續9場建功締隊史 施蒙尼稱基沙文為領紅懊惱

利物浦首15分鐘主導球賽，先憑沙拿連過三關，再遠射省中人開紀錄，拿比基達亦窩利建功。惟馬體會其後多次左路進襲，湯馬士林馬及祖奧菲歷斯各有個人突破，造就基沙文連入兩球扳平。基沙文再有一次單刀未能射破復任正選的艾利臣比加，但易邊後一次舉腳嘗試停球時，鞋底印到敵鋒羅拔圖法明奴的頭部，成為歐聯史上首個單場入兩球後領紅被逐的球員。迪亞高祖達末段博得12碼，沙拿主射中鵠，累積31個歐聯入球，超越謝拉特的球會紀錄，助紅軍在死亡B組3戰全勝。

施蒙尼拒握手 高普籲勿炒作

馬體會末段原有機會追平，但荷西基文尼斯在禁區跌倒，球證翻看重播後認為祖達沒有犯規，取消主隊的12碼。施蒙尼被問到連串不利判罰時只說是欠運，「如果視像裁判說不是12碼，對我來說就不是。至於基沙文知道那是紅牌，我們都知他無意傷害對手。因為在球賽關鍵時刻離場，他感到懊惱。己隊上場對AC米蘭在類似情况下得益，今次就相反」。

高普則讚賞球證勇於改判，但又稱「骯髒得來的分數，有時是重要的分數。這不是我們最佳的表現，但是重要勝仗」。他完場後欲與施蒙尼握手，但對方衝入更衣室，賽後表明不介意「食檸檬」，亦不滿記者相關提問，「你不是個好人，因為你嘗試炒作。我沒如你所言當刻感到憤怒，但現在因為你的問題有這種情緒」。

葡超的波圖在同組另一場主場1：0小勝意甲代表AC米蘭，與馬體會同得4分，米蘭則3戰全敗。後備上陣的伊巴謙莫域批評球隊踢出今屆最差表現，希望隊友反省。

熱刺傳為卡尼定價13.9億

多場歐霸及歐協聯分組賽今晚及明晨上演，歐協聯G組的熱刺作客荷甲維迪斯。有報道稱射手哈利卡尼與會方今夏口頭協議，若遇任何報價達1.3億鎊（約13.9億港元）便會放人，但沒交代是否有球會出手。熱刺的下場聯賽對手韋斯咸，則會在歐霸H組對比利時的亨克。上仗奠勝的後衛奧邦拿傳獲會方續約，但後衛華迪美高法爾據報要養傷多10日。

（歐聯消息）