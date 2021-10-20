曼聯哀兵展地獄賽程 鬥大不容再失

曼聯vs.阿特蘭大： now643台 明晨03：00直播

英超自8月中開季後，曼聯首4戰3勝1和，卻於上月中歐聯首戰爆冷不敵年青人起，各項賽事7仗錄得2勝1和4負，聯賽排名亦急降至第6，落後榜首車路士6分。據博彩公司skybet資料顯示，蘇斯克查成為僅次於紐卡素的布魯士，下個被革職的英超領隊次熱門，並分別將施丹和干地，列為曼聯新帥次熱和第三熱門，僅次於大熱門李斯特城的羅渣士。轉會新聞著名記者羅曼奴相信，只要曼聯此際接觸施丹和干地，其中一人便會接掌帥印。據報施丹入魔優勢是C朗及中堅華拉尼，都曾是其皇家馬德里舊部，也獲同胞中場保羅普巴欣賞。干地則曾帶領車路士在英超和英格蘭足總盃封王，但問題是性格剛烈，不易與球會高層妥協。

近7仗僅2勝 蘇帥成被炒熱門

C朗啞火 傳今夏來投打亂部署

另外，C朗自上月尾至今披甲4次只入1球，更盛傳不滿本月初對愛華頓時屈居後備。利物浦名宿加歷查認為C朗的存在迫使普巴須退回中場，阻礙他上前助攻，又稱「總不能在一場比賽中用5名攻擊球員」。有報道亦指，蘇斯克查今夏本想簽入防中，卻因C朗回巢而打亂部署。曼聯此役的喜訊是中場麥湯米尼及費特已無礙，可能一起擔正成為後防之前的可靠屏障。

迪亞路籲勿輕視舊會阿特蘭大

對手阿特蘭大近年在意甲崛起，雖未贏得任何冠軍，但主動踢法引人入勝，因傷無緣倒戈的曼聯翼鋒阿密特迪亞路賽前提醒隊友，「低估阿特蘭大會是大錯特錯，他們採用的高位壓迫戰術不斷奔走，能令你無法組織和陷入苦戰。只要你失去控球，便一定會很麻煩」。可是，被他稱讚的德國國腳魯賓高辛斯因傷缺陣，「十字軍」亦增添隊長後衛拉菲爾杜萊。阿特蘭大兩戰得4分，以1分領前曼聯和年青人，後者明晨迎戰以1分包尾、但可「夫添」的維拉利爾。

（歐聯消息）