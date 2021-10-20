體壇快訊：伍家朗獲大馬品牌贊助戰衣

黃曉盈陳卓琳世界賽無緣決賽

香港體操隊昨在日本北九州亮相世界賽，「大師姐」黃曉盈於平衡木獲得11.166分，在資格賽名列53，師妹陳卓琳以10分排名83，齊齊無緣決賽，中國隊的羅蕊則獲14.566分，挾首名晉級。陳卓琳同日出戰跳馬資格賽，以12.683分獲21名，無緣決賽。

機師否認過失致E沙拿空難亡

阿根廷籍前鋒伊美利安奴沙拿（E沙拿）於2019年，從法國前往加盟當時仍在英超的卡迪夫城時，乘飛機在英倫海峽遇空難離世，現年67歲的David Henderson昨否認過失殺人罪，但承認未獲許可下接載乘客。據報他安排機師接載E沙拿，該名機師至今仍失蹤。

40歲祖亞昆獻助攻寫歷史

40歲前西班牙隊老將祖亞昆，昨於西甲領貝迪斯作客艾拉維斯，89分鐘殺入禁區，傳中予保查艾利斯亞斯射入全場唯一入球，以1：0絕殺對手，賽後9戰得15分升上第8位。後備上陣的他成為本世紀首個40歲或以上取得助攻的西甲球員，賽後表示會把握球員生涯尾聲每個機會。