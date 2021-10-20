理文鬥拿薩夫爭入總決賽陳曉明冀心理戰術減差距

港超球隊理文今晚9時在烏茲別克出戰亞協盃跨區決賽，與烏茲別克傳統勁旅拿薩夫爭入下月5日的總決賽。主教練陳曉明盼藉心理及戰術縮窄雙方差距，並說：「現在每一步都是理文的里程碑，我們目標很一致，就是同對手砌過，盡力踢場轟烈的比賽，最緊要無憾。」

稱壓力在敵方 望麾下拼盡無憾

理文上周三起飛抵烏茲別克，周日乘火車到達比賽城市卡爾希後，在當地已完成3課操練。跨區決賽一場分勝負，陳曉明稱關鍵是先做好防守，「拿薩夫在跨區4強時，對手印度球會太心急逼搶，很早已失兩球，結果進退失據，在上半場已落後0：5。但這不代表我們不會進攻，待適應對手比賽節奏及在作客環境入局後，才開始組織攻勢」。他透露除了老將李康廉仍有傷或未能復出，隊長列斯奧及中場亞哥斯達都已傷癒復操候命。

拿薩夫在今屆亞協盃5戰全勝入18球只失2球，中前場有兩名塞爾維亞籍外援。陳曉明形容對手行軍機動快速，邊路球員更具突破能力，加上佔天時地利人和，相信全亞洲都會覺得拿薩夫屬佔優一方，但稱壓力反在對方，「足球並非雙方鬥點數，可能把握到一個機會就會改變戰局，希望透過心理和戰術，分析對手的部署，減低雙方技術及體能差距」。