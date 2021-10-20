父親憶張家朗堅持全職 偕子主題樂園祝捷 奧運冠軍童年愛大熊貓

從小獲父分享運動心理 樂見更多後輩當全職運動員

海洋公園昨邀請香港奧運代表團成員入場，包括劍擊隊的張家朗、張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、連翊希、朱嘉望及教練Greg，還有單車隊的梁寶儀及蔡曉鋒。張家朗父親任職海洋公園高級項目經理，負責多個設施設計策劃及工程，包括參與水上樂園開幕前一些最後裝置工程。兩父子昨在台上分享，張爸爸透露以往每年都會與家人到園內遊玩，兒子尤其喜歡看熊貓、水母和龍躉。

張父稱教育兒子與一般家長無異，「都是什麼都給他玩」，憶述家朗自小學4年級暑假首次參加劍擊興趣班就一試愛上，當升上中四提出轉為全職運動員時，「他由學期初講到學期尾，最後我們放手給他一試，但若未能達標在兩年內有成就，就不會給他再打劍，所以他有努力」。

家朗父母曾是籃球運動員，張父提及不時向童年時期的家朗分享運動員經歷，包括比賽時如何處理心態。家朗也認同父母在運動上最大啟發是心理方面，「由細到大都聽爸爸分享運動員經歷，自己小時候比賽時常發脾氣，他會向我說若比賽輸了如何調整心態，唔想我行多次他走錯過的路」。贏得奧運金牌後，家朗又稱樂見更多年輕人做全職運動員，鼓勵他們不要輕易放棄和怕辛苦。

港協爭取辦2025全運開幕禮

海洋公園贈送水上樂園永久入場證予港隊東奧獎牌得主，其餘港隊成員亦獲贈全年入場證。奧運港將其後到水上樂園大型滑梯自拍「打卡」，在場遊玩的市民看到港將時興奮揮手、趁機拍照甚至要求合照留念。

同場出席活動的港協暨奧委會長霍震霆稱，對於粵港澳承辦2025年全運，他期望有更多項目能夠落戶香港，港協亦會爭取在港舉行開幕禮。他說，本港過去一向較關注金融等方面，但自疫情後市民漸較重視健康，同時港隊在奧運取佳績，帶動市民關注體育，港協趁今次機會及藉《施政報告》提出設立文化體育及旅遊局，將向政府商討如何進一步支援運動員。

（港將消息）