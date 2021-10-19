阿蘇倒戈紅軍 「埃及文明」領銜還擊 作客追獵剋星馬體會 文尼讚法明奴沙拿最佳拍檔

馬德里體育會vs.利物浦：now643台 明晨03：00直播

蘇亞雷斯於2011年初加盟利物浦，效力3季半上陣133次入82球，只曾助紅軍在2012年揚威聯賽盃，於2013/14年球季一度與首奪英超冠軍無限接近，最後屈居盟主曼城之下飲恨。同年的世界盃咬意大利隊守將基亞連尼事件後，這名烏拉圭國腳聲名狼藉，終被紅軍放棄及轉會巴塞隆拿，與美斯及尼馬等合組「MSN」下，事業更上一層樓，及後在2019年5月的歐聯4強首仗，主場倒戈紅軍開紀錄後「剷草」慶祝，又與對方球員口角爭執，被紅軍球迷痛斥忘本。

洛蘭迪基文尼斯復操或候命

阿蘇去夏被巴塞放棄後成為馬體會一員，他不脫射手本色，助球隊取得第11個西甲冠軍，今季初亦續有表現，已在歐聯和西甲共入5球，明晨倒戈勢再成焦點。據報他的隊友中場馬高斯洛蘭迪及後衛荷西基文尼斯近日已復操，或可候命，但馬菲奧斯根夏及史提芬沙域分別因傷停避戰。料阿蘇將伙拍祖奧菲歷斯攻堅，而恩歷克卡拉斯高及捷比亞的左、右側擊亦具關鍵性。

法明奴走出低潮 文尼：為他高興

紅軍各項賽事已連續11仗不敗，日前英超更有「埃及文明」沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿一起建功，其中被迪亞高祖達搶去正選席位的法明奴更獨取3球，文尼說：「傷患一度令他陷入低潮，這並不容易，我為他的復蘇感到高興。希望今季結束前，他不斷能取得入球。」對於沙拿已連續8場「士哥」，文尼也對這拍檔讚不絕口：「我們了解他的質素。他展示了是當今世上其中一個最佳球員的特點。」紅軍目前在B組兩戰得6分領前，多馬體會兩分，惟後者在2019/20年和2009/10年球季，分別在歐聯16強及歐霸4強淘汰紅軍。

A米征波圖 伊巴謙勢掛帥

同組兩連敗包尾的AC米蘭，將作客以1分排第3的波圖，或有伊巴謙莫域復任正選掛帥，但中場主力基斯爾停賽外，尚有至少4名球員因傷缺陣。

（歐聯消息）