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2021年10月19日星期二
NBA群雄疫境爭霸 球員打針左右大局 籃網缺艾榮續成大熱
籃網傳交易艾榮 賓西蒙斯欲離76人成目標
港足U23明征日備戰 謝家榮任隊長冀感染隊友
李慧詩暫專注學業 擬年底定運動員生涯前路
紐卡素易主首戰反負熱刺 8戰不勝排尾二 布魯士認處境難
體壇快訊：伍家朗東奧後首登場戰丹麥賽
電視精選
阿蘇倒戈紅軍 「埃及文明」領銜還擊 作客追獵剋星馬體會 文尼讚法明奴沙拿最佳拍檔
PSG擬斟阿古路 伊卡迪或交換入塞
舒列夫征國米 主帥料苦戰冀尋破綻
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【明報專訊】（請看附圖）
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