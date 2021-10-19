體壇快訊：伍家朗東奧後首登場戰丹麥賽

堅恩領祖雲挫羅馬四連勝

祖雲達斯昨憑摩斯堅恩的幸運頭槌，加上門將施捷斯尼撲出12碼，主場1：0小勝羅馬，於意甲取4連勝。「首都狼」半場有中場尼高路辛尼奧路傷出，傳初步檢查未見左膝韌帶受損。拿玻里則憑射手域陀奧森漢末段建功贏拖連奴，開季8戰全勝。

美新星黃莉安世界賽奪首名

體操世界賽在日本北九州市展開，首日上演7組女子資格賽。在名將比拉絲及東京奧運冠軍蘇妮珊缺陣下，美國隊在女子個人全能仍憑華裔小將黃莉安取首名晉級，派副選的中國隊則在高低槓及平衡木成績最佳。女子資格賽排第8組的港隊代表黃曉盈，與男將石偉雄、吳家祺則今日登場。

洛尼巴杜莎首揚威千級賽

英籍男將洛尼昨反勝格魯吉亞的巴斯拿舒維利，於印第安韋爾斯大師賽封王。女單決賽則由西班牙的巴杜莎在第3盤決勝局險勝白俄羅斯的艾莎蘭卡封后。洛尼與巴杜莎同樣首次揚威1000分級別巡迴賽，世界排名進佔前15，仍有機會爭奪年終賽資格。