李慧詩暫專注學業 擬年底定運動員生涯前路

李慧詩在浸大修讀創意及專業寫作，之前停學兩年備戰東奧，現時課程只讀到一半，笑言「好開心仲可以慢慢玩」，亦慢慢重新適應，追回學習進度。她表示學期之內會留港，「（新一季比賽）未必會參加了，因為亞運資格不計積分排名。我希望盡量令自己的壓力減到最低，在不是準備奧運的日子全心休息，始終十幾年來未離開過單車，希望先放下這包袱。之後會怎樣，到年尾或明年頭，希望會有一個答案給大家」。

陳浩源獲支持戰巴黎殘奧

同場的陳浩源日前公布征戰2024年巴黎殘奧，表示返港完成隔離後，開始與教練、家人、學校等商量去向，「問了100個人，中立意見都沒有，個個都話應該打多3年，所以就做了這決定」。他相信自己以運動員身分，爭取傷健人士資源更合適。硬地滾球女將何宛淇亦表示，希望在巴黎殘奧再衝擊獎牌。跨欄代表陳仲泓稱東奧後進入冬訓，腳傷已接近痊癒，希望明年2月的亞室運及杭州亞運有好成績。4名港將昨亦接受校方共60萬元加許獎勵。