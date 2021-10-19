港足U23明征日備戰 謝家榮任隊長冀感染隊友

外圍賽與日本同組 張健峰以次名為目標

港足U23將於日本福島縣廣野町閉門出戰U23亞盃外K組，在周六對柬埔寨隊及下周四對東道主日本隊。經過8月底及本月初兩次集訓後，前晚公布23人決選大軍，大致與集訓名單相若，未有東方龍獅前鋒孫銘謙，最終徵召了效力葡甲科瓦彼達迪的19歲中堅梁祐維，以及理文翼鋒張憙延。

球隊昨起一連兩日在將軍澳足球訓練中心操練。在中堅只得葉卓文及梁祐維，亞歷斯祖、林衍廷及張俊軒均有機會串演3中堅位置。張健峰補充，梁祐維會明日直接赴日與球隊會合，而今次參賽會以次名出線為目標。至於培訓青年球員的香港U23，最終只得5名球員入選，張健峰解釋，如落選的黎培基狀態不足應付國際賽，最後點兵亦着重防守能力。

新軍「香港U23」僅5人入選

被委以隊長重任的謝家榮稱，會更珍惜最後一次參加U23國際賽，「希望可感染球隊，守時其實不需特別提點，這是職業球員本分」。他稱季初踢足4場菁英盃，有助備戰亞盃外，「我在香港U23比賽是較忙，因而有較多表現機會，可作為亞盃外的預習」。他期望對日本盡量減少失球，對柬埔寨要全取3分。