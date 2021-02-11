NBA群雄疫境爭霸 球員打針左右大局 籃網缺艾榮續成大熱

文：TD

去年初爆發的疫情，令NBA先後經歷了數月的閉門「泡泡圈」，以及上季的縮水常規賽，再加上每當球員因染疫隔離而影響戰力成為司空見慣的場面，或許如今當地部分州政府推出的疫苗政策，早已令球迷麻木。不過，是否應以「慣㗎啦」的心態去接受又是另一回事，艾榮正是當中的表表者，與奧蘭多魔術的艾薩克等將，成為了聯盟內沒有打針的5%，在部分地區被禁止參賽。

三巨頭具引力 公鹿挑戰東岸一哥

艾榮雖然出賽無期，但籃網爭標的機會仍被看好，皆因籃網就如當年的邁阿密熱火，組成「三巨頭」後確實吸引了不少好球員願意參一腳，在艾榮、杜蘭特及夏登的「引力」下，比歷克格芬、邁沙普，以及前聖安東尼奧馬刺星將艾祖迪治和米斯，都先後來到布魯克林，論班底實力，就算艾榮上陣場數被迫大減，甚或以其作籌碼換星，仍幾可肯定會在東岸與衛冕的密爾沃基公鹿，爭奪東岸一哥之位。

反觀同岸的實力分子費城76人，一日未解決賓西蒙斯的離隊風波，料難有突破可言。而波士頓塞爾特人與邁阿密熱火均遇到樽頸，各自雖保持了近年良好化學作用的班底，但在人腳基本面大抵沒甚變化下，技術面亦難見再有突破，充其量只能走「橫行格局」，續當黑馬，而非熱門。

湖人老將滿營 「占士倚賴症」未解決

西岸方面，前屆冠軍洛杉磯湖人仍是風眼所在，球隊今夏部分行動，亦與筆者上季意見一致，終肯放棄古斯馬，亦重簽了前屆奪冠功臣老將朗度與D侯活。惟其餘主要收購卻是32歲的「韋少」韋斯特布克及37歲的「甜瓜」安東尼。先不說這令球隊「年紀30+」滿營，易受傷兵問題影響，單論作用，甜瓜能任勒邦占士的替補，亦可與占士及「一眉」安東尼戴維斯打3至5號位的小球陣，效能仍不俗。但韋少投籃不穩和需要球權這兩點，作為占士身旁的後衛，絕非上佳之選，料可取的是其突破上籃及分球的能力仍屬頂級，但連同簡迪能恩及馬歷蒙克等收購，若要爭標，似乎仍走不出倚賴占士的老問題，即使重返總決賽，若面對籃網或公鹿，或只能說聲「下次再玩吖！ 」

太陽勇士重整旗鼓 快艇難複製佳績

此外，上屆季後賽淘汰湖人的總亞軍鳳凰城太陽，年輕星將戴雲布克卡與迪安祖艾頓上季累積了不少大戰經驗，加上「CP3」基斯保羅留效，誓重新出發再爭標。而有基利湯臣即將復出的金州勇士，與史堤芬居里再組「浪花兄弟」下，可望再返季後賽行列。惟其餘有力爭標的如丹佛金塊與猶他爵士，今夏未有大動作，皆存不進則退的可能。而洛杉磯快艇則有頭號球星利安納因傷長休，而上季表現出色的防守悍將比維利意外被棄，反而簽入近年走下坡的比歷素取替，若要複製上季佳績，恐怕只會難上加難。

（NBA預告）