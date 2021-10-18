駕車化險返榜首 文迪劍指金手套 蘇斯克查為起用馬古尼認責 普巴斥紅魔抵輸促改善

車路士全場只得5射1中，射手盧卡古曾面對空門一射炒高，只靠翼衛芝維爾完半場前禁區內窩利奠勝。車仔今場因傷停問題，起用兩名年輕中堅杜利奧查洛巴及馬倫沙亞，末段未能穩定局勢。賓福特於最後20分鐘有15次射門，但箭頭麥比奧莫繼上半場再射中門柱，另外7次中目標攻門均被文迪一一化解。

杜曹為文迪落選金球獎30強不值

奠勝的芝維爾賽後稱，「最後20分鐘像在地獄作賽，但文迪的表現相當精彩，我們都在操練見過，他終於在比賽獲得應有的認可，球隊亦展示韌力及出色防守」。車路士領隊杜曹、今仗養傷的中堅魯迪格、文迪的國家隊隊友沙迪奧文尼等，則為文迪早前落選金球獎30強感到不值。

29歲的文迪上季由法甲球隊雷恩加盟，搶贏正選並助球隊取得歐聯冠軍。The Athletic英國版指他今夏將子女接到倫敦同住，更適應在英國的生活。統計亦指他單憑撲救，季初8場便為車路士最少減少兩個失球，其他表現亦勝過利物浦的艾利臣比加及曼城的艾達臣摩拉斯。車路士賽後以兩分反壓前晚贏波的利物浦，保住榜首位置。利物浦則有傳與主將穆罕默德沙拿正式磋商續約，沙拿經理人據報已抵英國。

蘇斯克查帥位暫穩

與利物浦下輪合演雙紅會的曼聯，前晚作客以2：4反負李斯特城，領隊蘇斯克查賽後「舉手認錯」，暗示起用剛傷癒的守將哈利馬古尼而導致失球，「我選他是因為他康復過程無異常，但兩次死球失守，扳平後1分鐘內再失球，以己隊球員的專注力不應發生」。中場保羅普巴亦表示球隊「抵輸」，認為若要爭標就需要改變。英媒則引述曼聯高層暫無意解僱蘇帥。

韋斯咸挫拖肥 奧邦拿一槌定音

曼聯今輪後跌出前四，僅以得失球差優勢，排在韋斯咸及愛華頓前。「鎚仔幫」昨晚把握「拖肥」鋒將荷西朗頓及伊禾比頻頻失機，終憑中堅奧邦拿在74分鐘接應角球一槌定音。