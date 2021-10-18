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2021年10月18日星期一
喜見崔浩然返港隊 帶動良性競爭 張家朗適應成港人焦點
冬奧今閉門採集聖火 IOC毋懼再遇示威 稱測試賽正面
石偉雄負傷戰世界賽 盼扶持後輩
香港U23絕殺港會開齋
拜仁大勝利華古遜續居首 疑為羅拔仔尋接班人
洛城警要求高比遺孀檢查精神
體壇快訊：中國挫日本重奪優霸盃
電視精選
駕車化險返榜首 文迪劍指金手套 蘇斯克查為起用馬古尼認責 普巴斥紅魔抵輸促改善
韋拉領水晶宮倒戈廠兵 拒談舊會或易主
曼城兩隊友曾偕文迪消遣 或遭傳召助查強姦案
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【明報專訊】（請看附圖）
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喜見崔浩然返港隊 帶動良性競爭 張家朗適應成港人焦點
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