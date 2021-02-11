冬奧今閉門採集聖火 IOC毋懼再遇示威 稱測試賽正面

冬奧聖火採集儀式於希臘時間今早舉行，翌日移交中國代表團，料200個獲邀人士參與，連同火炬傳遞及移交儀式，因應北京冬奧防疫措施縮減規模，同時不會開放予公眾參與。

早於2008年北京夏季奧運，曾有藏人在聖火採集儀式場內示威，國際奧委會發言人Mark Adams昨表示，「奧運能為世界帶來團結與和平的信息，此刻我們只會專注籌備工作」。

北京冬奧明年2月展開，多項測試賽近月舉行，國際奧委會表示超過750名運動員參與，疫情措施與運作測試反應正面。港隊上周五亦在北京參與花樣滑冰亞洲賽，女將蘇怡在單人滑以155.65分刷新個人最佳，屈居兩名日本隊選手之下摘銅。

世盃擬改制兩年一度

IOC促國際足協全面諮詢

另外，國際奧委會亦就世界盃改制討論發表意見。該會稱不少其他運動項目總會、足球組織以至球員及教練，均對這項盛事計劃由4年改為兩年一度表現擔憂，也提到會影響女足及其他體育項目發展，促請國際足協更全面地諮詢相關方面；國際足協計劃在12月就此事投票。