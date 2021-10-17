拜仁爭返勝軌 拿帥:穆斯亞拿需時成長

讚與華迪斯同為德軍希望

華迪斯近6場為利華古遜取得4入球5助攻，當選德甲上月最佳球員，身價已接近同門師兄夏維斯，有望年內打破德國球員轉會費紀錄；非拜仁正選的穆斯亞拿則取得入球助攻各二。拿高斯文表示這兩名同司職進攻中場18歲小將，都是國家隊新希望，又說：「穆斯亞拿近期因傷較少上陣，數據很難比較。他還需操練體格，避免受傷，才能去到頂級水平，這是我們的工作。」拜仁今季亦有右後衛史坦尼錫上位，會方昨公布與這名克羅地亞小國腳續約至2025年。多蒙特前中場紐尼沙軒則公布以33歲之齡掛靴，專注在土超球會安塔利亞教練職務。

其餘歐陸聯賽亦有大戰上演，近仗復勇的祖雲達斯將迎羅馬，客軍射手譚美阿巴謙足踝扭傷，據報正以多重消炎方式治療，希望趕及上陣。至於西甲巴塞隆拿對華倫西亞前，曾效力巴塞8季的巴西籍翼衛丹尼爾，稱願低薪加盟舊東家。其另一舊會巴黎聖日耳門（PSG），則在法甲憑基利安麥巴比末段射入一個具爭議的12碼，昨晨主場2：1反勝昂熱，保持榜首優勢。