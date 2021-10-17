曼聯反負李城三輪不勝 福仔傷癒建功 馬古尼復出兩致命失誤

蘇斯克查賽前透露拉舒福特狀態正盛，已準備好復出，但談及他近年的場外公益活動，不忘予以提醒，「他回到一支截然不同的曼聯，既有查頓辛祖，格連活特亦在成長，而且C朗亦在……大家都知他在場外的善行，但或者是時候以足球為先，迎接在曼聯與英格蘭隊的挑戰」。

拉舒福特昨仗下半場65分鐘入替辛祖，在82分鐘接應長傳，突破越位單刀攻入2：2一球，但李斯特城在1分鐘後由占美華迪攻入今季第7球，補時再有新兵達卡在英超開齋，終以4：2贏出，聯賽累積3場不勝，且29場頂級聯賽作客不敗紀錄告終。曼聯較早時間由格連活特左腳遠射，打破6場個人入球荒而領先，但趕及傷癒的隊長哈利馬古尼，於31分鐘面對主隊逼搶不留神，泰利文斯輾轉回敬金球扳平。馬古尼易邊後再包越位，令敵衛蘇恩古在「福仔」入球前，角球混戰建功。曼聯賽後被利物浦拉開至4分差距，亦遭白禮頓超前。

法明奴連中三元 紅軍5蛋贈屈福特

紐卡素易主後首戰 布魯士迎里程碑

下周雙紅會另一主角利物浦，則憑羅拔圖法明奴連中三元，沙迪奧文尼則成為英超第31個入球破百的球員。第200次代表紅軍的穆罕默德沙拿更一扭四射入金球，獲領隊高普賽後讚賞「是現時世界最佳」。紅軍作客以5：0重創屈福特，在車路士今晨作客賓福特前暫升榜首。周三滿70歲的屈福特新帥雲尼亞里重返英超首戰出師不利，個人首次在英超以5球差距落敗，顯示他重建球隊的任務相當艱巨。鬧離隊的曼城翼鋒史達寧昨則獲正選，但全場表現沉寂。「藍月」最終憑貝拿度施華早段補中，以及罕有正選的門將薩克史堤芬擋出單刀，主場以2：0輕取般尼。

今晚英超的焦點是紐卡素賣盤後首次出賽，主場迎戰熱刺。領隊布魯士賽前獲新管理層保證今仗可完成第1000場領軍，被問到賽後留任的信心時，他說會續竭力協助球隊。李斯特城的羅渣士與愛華頓的賓尼迪斯已否認有意接手。客軍熱刺賽前公布有兩名一隊球員感染新冠病毒，有傳中招的是翼鋒孫興慜及拜仁基爾。