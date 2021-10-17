會考14分修畢雙碩士 勉年輕人勿放棄

盼未來助學生善用運動成績出國

謹記中學老師勉勤力勝天資

「我會考得14分，但去到美國修畢學士課程，再兼職考獲兩個碩士學位，全部A晒。」小雅說得無比自豪，全因運動與學業兩邊走，背後只靠堅持兩個字。她於18、19歲展開競走訓練，輾轉獲Lindenwood University頒發獎學金，隻身赴美攻讀3個運動科學和教育相關學位。經歷為小雅帶來感悟，即使還有明年亞運、2024年巴黎奧運兩大目標，一向思慮周詳的她早有計劃，盼望將來為香港學生當經理人，善用人脈與經驗，協助體育尖子考取獎學金，負笈美國等地雙線發展。

憶起中學時間兼顧練習，她亦記憶猶新，特別是生物老師當年的一席話，「我最記得一句是，『唔叻唔緊要，最緊要勤力』，我就是靠這句話堅持的」。小雅解釋，當初選擇發展競走路，除了柔軟度高，自覺是毫無天賦，最終在今夏走進東京奧運。她亦借此寄語年輕人，即使學業成績不理想，亦千萬不要放棄，堅持下去總找到出路。