佩服錢文傑刻苦 冀3年後齊征奧

感激丈夫與教練扶持

程小雅口中的Alpha，是男子20公里競走香港紀錄保持者錢文傑。習慣架着眼鏡上場應戰的錢文傑，自2010年在港鐵競步賽展開運動生涯，3年前與程小雅並肩出戰雅加達巨港亞運，但有別於小雅達標獲香港體育學院資助，他近年一直過着兼職上班、全職訓練的刻苦歲月。小雅談及這個拍檔也為之佩服，「我說自己辛苦，其實一點也不及他，他每天還要到超市兼職，爭取時間訓練」。2024年巴黎奧運或增設混合團體賽，即使行內人才匱乏，小雅仍盼與錢文傑在3年後一同再嘗五環夢。

談及成功女人背後的男人，小雅除了訓練拍檔錢文傑，自然少不了日籍丈夫與多個教練。小雅負笈美國時與丈夫邂逅，兩年前「拉埋天窗」，卻一直因忙於備戰，未有補辦結婚儀式。近年留日訓練，小雅笑說多得這個背後男人，「他是體能教練，有時會踩單車為我送水，東奧時也多得他拍下照片」。

未來訓練路，小雅則說還要倚靠總教練莊志恒，「除了初學競走的教練、大學時期的教練Paul（港隊前總教練韋保羅），Anthony（莊志恒）一直注視我的表現，為我提供科學化訓練方式。我就是不需要任何金牌教頭，有這樣一個合拍且帶來新知識的教練，就已經足夠」。