程小雅 待遇或變夢不變 毋懼減薪堅持追夢 熱愛競走誓再衝奧

2019年3月，程小雅等待10年，首奪亞洲賽銅牌，榮譽以外帶來「精英乙＋」資格，循香港體育學院精英訓練資助，每月領取約2.6萬元人工。兩年以來，她走遍日本、中東還有美國，挾世界排名55位身分入圍東奧，成為女子競走項目的香港第一人。東奧競走為避暑選址北海道，她回到香港隔離過後回憶當初，還是最記得那熱得要命的天氣，「東奧前到多哈比賽，就是為了學習應付熱天，那時發現選手cap帽都裝滿冰，自己回到日本訓練照辦煮碗，又買來不同毛巾縫製冰袋，你要知道我從來不懂針線的」。走到東奧起點，小雅興奮得忘了汗水，「逢人過人」以35名衝線，足足較入奧排名前20位。

資助或減半 信「制度係死嘅」

然而她戰畢東奧返港後，透露擔憂即使已成為奧運代表，但排名未達前16位，訓練資助會在明年打回原形，重返取得奧運資格所屬的「精英丙」級別，每月收入或大減一半至只餘約1萬元。香港男子馬拉松紀錄保持者黃尹雋，早前亦撰文訴說體院機制欠彈性，精英化之下未顧及不同項目特性。小雅透露相關方面最快在本月底開會，研究如何化解制度漏洞，然而冷靜下來細想前路，她對競走的熱忱從未被動搖，「萬一真的跌到只餘萬幾蚊？我還未仔細去想，但我相信制度係死嘅，無論體院或是田徑總會，都會像從前般想辦法幫我。無論如何我都會繼續全職訓練，因為真的喜歡競走的挑戰性」。

海外訓練與比賽開支由體院負責，但能夠讓小雅無憂地離鄉背井向前衝，最重要還是家人的默默支持。這個港隊一姐笑說，中學時投身競走訓練，媽媽總是怨聲載道，每次訓練回家曬得像炭一樣，就被質問為何「又走去當兵」，直至從報紙電視看到女兒走出佳績，才由反對轉軚支持。沒有家庭壓力，還有正職體能教練的日籍丈夫協助追夢，小雅早已放眼再戰2024年奧運。下周日渣打香港馬拉松賽場，她將客串半馬拉松跑手，滿足過去埋首競走而未圓的夢，然後就會返回大學時期成長地美國，再在美、日兩國尋覓比賽機會。

家人反對變支持 征東奧圓夢

小雅最近在社交網自我介紹一欄，自豪地寫上「2020 Olympian」。邁向人生第三個奧運周期，縱使待遇與前路未見清晰，她仍盼以自身經歷勉勵後來者，「無緣2016年奧運的痛，曾經將我打得好沉，但我第二年就打破個人最佳，達到世界賽標準時間，證明做人或是做運動員，失敗了千萬不要放棄，不妨多予自己一個機會去試」。至於合理薪金以外的期盼，小雅說是一個陪練拍檔，「大部分時間獨自在外訓練，總會想有個拍檔互相推動，但我知道沒有先例，踏出第一步需要多方面配合，此刻就繼續與教練努力吧」。

記者：鄭嘉慧、攝影：鄧宗弘