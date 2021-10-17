張家朗東奧摘金後首亮相 感激港人支持

吸引數百市民追星 與小朋友分享經驗

學習處理心態 盼下屆全運主場作戰

張家朗上月原定出戰陝西全運，因此就算因傷提前返港，也沒安排公開露面，而是先休息療傷，直至上周恢復對打訓練。他昨在信用卡贊助商活動上，與小朋友分享運動員生活，又持劍擊道具玩模擬遊戲。家朗說：「沒預期活動有那麼多支持者，很開心，亦都很感激。」

花劍世界盃在12月重設迪拜分站，港隊將提前出征，料明年5月上海大獎賽後才會返港。談到肩負奧運冠軍名銜會否帶來壓力時，他說：「拿過金牌的不止我一個，拿過不止一塊牌的人也有，應該好好向他們學習怎樣處理心態。」他又表示，來年會專注備戰埃及世界賽及杭州亞運，也希望2025年粵港澳全運，劍擊項目能在港上演。

場外數百支持者大多帶同相機，每當張家朗上台便拍下偶像一舉一動。活動前已在前排守候的Yoki及Sabrina表示，自東奧才開始關注張家朗，本身沒有追星習慣。她們覺得家朗除了外形，在場內展示運動員精神，場外訪問亦表現謙虛，吸引她們翻看過去比賽片段及收藏海報等。她們亦有與同場的輪椅劍擊女將余翠怡合照，表示奧運後有留意殘奧、全運等比賽，希望未來有更多港隊劍擊比賽電視直播。張家朗今日將轉到金鐘，出席名牌代言活動。